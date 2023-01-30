Спорт

Кубок Вооруженных сил России по парашютному спорту разыграют в Псковской области

Кубок Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, посвященный Герою Советского Союза, бывшему командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову, разыграют в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет с 20 по 30 мая в рамках празднования 100-летия Центрального спортивного клуба Армии. Юбилейная дата будет отмечаться по указу президента России Владимира Путина.

В состав организационного комитета по организации и проведению Кубка Вооруженных сил РФ по парашютному спорту памяти героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова вошли представители аппарата правительства Псковской области, председатели региональных комитетов, начальство управления министерства внутренних дел РФ по Псковской области и руководство города Пскова. Председатель оргкомитета - заместитель губернатора области Александр Серавин.

Василий Маргелов - командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. После окончания академии Генштаба с апреля 1948 года по апрель 1950 года Василий Маргелов командовал 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизией в Пскове. Он реализовал на практике концепцию применения современных ВДВ - войск, снабженных десантируемой техникой, способных к стремительной дальней переброске и задействуемых в стратегических операциях.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия была сформирована в 1939 году. Это старейшее из существующих соединений Воздушно-десантных войск России.

С именем дивизии связан подвиг солдат 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.