Спорт

Дополнительный набор в секцию велоспорта проводит псковская спортшкола

Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда» объявляет дополнительный набор в секцию велоспорта в Пскове, к занятиям приглашают мальчиков 2010-2015 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном учреждении.

«Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, сильным и выносливым, тогда мы ждем вас! Занятия проводятся на бесплатной основе. Форма, инвентарь предоставляются», – рассказали в школе.

Занятия проводятся по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом №25 (стадион Машиностроитель). Телефон для справок: 8 (8112) 73-70-94. Телефоны тренеров: Сергей Гусихин +7-911-368-38-80, Сергей Иванов +7-911-365-87-89.