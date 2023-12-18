Спорт

Юрий Сорокин: В детстве я жил в Магаданской области и неплохо играл в хоккей

Руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в детстве жил в городе Анадырь Магаданской области, где начал заниматься хоккеем. Об этом он сообщил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В моем раннем детстве было модно ездить по стране, и я считаю, что это было хорошо — мы узнавали свою Родину. Мои родители взяли и поехали на Дальний Восток, не поверите, в Магаданскую область, город Анадырь, на самый край нашей страны. И привезли меня туда в 6 лет, и я там закончил среднюю школу, так долго мы там прожили», - поделился Юрий Сорокин.

По его словам, с самого раннего детства он часто был на хоккейной площадке.

«Я неплохо играл в хоккей. И вообще я благодарен своим родителям, которые не давали мне ни минуты покоя, все время я чем-то был занят. А дома находился только, чтобы поспать, поесть, сделать уроки, все время посещал различные секции. Поэтому в спорте я с самого раннего детства. Не скажу, что занимал какие-то высокие позиции в спорте, но юношеские разряды у меня были — по хоккею, по волейболу и по настольному теннису», - отметил депутат.

Юрий Сорокин добавил, что хоккей — любовь его жизни, он хорошо катается на коньках, однако с 17 лет в хоккей не играет.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.