ЖКХ

В Петербурге прошло всероссийское совещание компаний группы «Газпром межрегионгаз»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Сергей Густов провел в Санкт-Петербурге всероссийское совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в группу «Газпром межрегионгаз». В мероприятии приняли участие представители руководства ПАО «Газпром». Псковские газовые компании представил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковских компаний.

Фотографии: «Газпром межрегионгаз»

Участники обсудили ход программ развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, реализацию мероприятий по догазификации, цифровизацию газовой отрасли, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и поставки газа.

Программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы реализуются в 72 субъектах страны. Всего в период с 2021 по 2024 годы в рамках программ построено более 16 тыс. км сетей газораспределения, что позволило создать возможность подключения к газу более чем 283 тыс. домовладений и квартир в почти 1,8 тыс. впервые газифицированных населенных пунктов. В I квартале текущего года сетевой газ подведен к еще 37 сельским населенным пунктам, экологичный и экономичный источник энергии стал доступен для 3,1 тыс. домовладений. В настоящее время идет формирование программ развития газоснабжения и газификации уже на новый пятилетний период – 2026-2030 годы.

В рамках догазификации к настоящему времени создана возможность подключения к газу более чем 1,6 млн домовладений, жители свыше 854 тыс. домов уже пользуются сетевым топливом.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений: заключено около 980 договоров на их подключение к газовым сетям, свыше половины исполнены, а более двухсот организаций уже пользуются газом. Также ведется догазификация домовладений в садоводствах газифицированных населенных пунктов.

Объем поставок газа потребителям в прошлом году составил почти 268 млрд кубометров. В 2025 г. и в последующих годах планируется дальнейшее развитие абонентской базы и увеличение поставок. В настоящее время компании группы обеспечивают надежное газоснабжение более 32,8 млн абонентов-физических лиц и 305,8 тыс. юридических лиц.

Продолжается развитие портала Единого оператора газификации (connectgas.ru), внедряются интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ) для увеличения телеметрического контроля поставок газа, разрабатываются и совершенствуются сервисы дистанционной оплаты газа. Запущен и реализуется проект создания Единого центра по работе с клиентами (ЕЦРК), который призван оптимизировать взаимодействие между региональными компаниями, газораспределительными организациями и потребителями газа.

В 2025 году – году 80-летия Победы – особое внимание уделено газификации и реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны, зажжению на них Вечных огней. В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» будут газифицированы свыше 120 мемориалов.