Происшествия

Полицейские раскрыли два грабежа в Невеле

В Невеле полицейские раскрыли два грабежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В открытом хищении чужого имущества подозреваются ранее судимые местные жители.

По версии следствия, в городе Невеле днем 15 апреля из торгового зала магазина по улице Комсомольской неизвестная женщина открыто без применения насилия похитила бутылку коньяка. Скрыться от сотрудников МО МВД России «Невельский» злоумышленнице не удалось. Ею оказалась безработная ранее судимая местная жительница. Похищенное изъято.

А 17 апреля в дневное время из торгового зала того же магазина на улице Комсомольской в Невеле мужчина открыто без применения насилия похитил продукты питания. Подозреваемым является 32-летний безработный ранее судимый невельчанин.

В отношении этих людей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.