Строительство железнодорожной ветки от Пскова до Усть-Луги займет около двух лет

Воссоздание разобранной в XX веке железнодорожной ветки для грузовых перевозок от Пскова до Сланцев с выходом на Усть-Лугу по территории Ленинградской области займет порядка двух лет после согласования всех этапов проекта. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Если схему «сшить», сами строительные работы можно за два года спокойно реализовать, даже быстрее: не так сложно все - это не тоннели бурить, не леса вырубать. Там даже насыпи сохранились, но их надо как-то укреплять», - сказал Дрозденко.

Дорога через Гдов и Сланцы вдоль границы с Эстонией наиболее коротким путем соединит Псков, который является крупным железнодорожным узлом, с портом Усть-Луга. Эта железнодорожная ветка существовала в первой половине XX века, но была разрушена на ключевых участках во время Великой Отечественной войны и не восстанавливалась. Многие участки были демонтированы.

Дрозденко пояснил, что эта ветка будет использоваться в основном для грузовых перевозок, а не для пассажирских.

«Это в основном грузовые перевозки, мы ведем переговоры с РЖД и готовы делать концессию - у нас партнерами выступают портовики Усть-Луги, потому что объем грузов растет, они рассчитывают, что у них через три года будет не хватать 50 млн тонн для провозки. Этот ход может на первом этапе провести 15 млн тонн, плюс потом еще 15 млн тонн», - отметил он.

Смотрите также Восстановление железной дороги от Пскова до Сланцев может увеличить провозную способность к порту Усть-Луга на 15 млн тонн в год

Губернатор считает, что восстановление этой железной дороги важно для перенаправления части грузов, потому что существующие пути к портам перегружены. По его мнению, эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Дрозденко сообщил, что уже получено предварительное согласие на реализацию проекта на федеральном уровне. «Сейчас и со стороны РЖД, и со стороны федералов мы предварительное согласие получили, по крайней мере, мы уже двигаемся на второй этап - это уже разработка технико-экономического обоснования», - сказал губернатор.

Проект дороги Псков - Гдов - Сланцы Дрозденко представил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в марте. На заседании подкомиссии Госсовета России по Промышленному экспорту в апреле Дрозденко назвал первоочередными проектами для решения проблемы дефицита железнодорожной портовой инфраструктуры создание железнодорожных коридоров Дмитров - Сонково - Мга и Псков - Гдов - Сланцы, а также организацию грузового хода по ОЖД, строительство Юго-Западного обхода Петербурга и Северного захода в Усть-Лугу, пишет ТАСС.