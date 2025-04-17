Строительство железнодорожной ветки от Пскова до Усть-Луги займет около двух лет

Воссоздание разобранной в XX веке железнодорожной ветки для грузовых перевозок от Пскова до Сланцев с выходом на Усть-Лугу по территории Ленинградской области займет порядка двух лет после согласования всех этапов проекта. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Дорога через Гдов и Сланцы вдоль границы с Эстонией наиболее коротким путем соединит Псков, который является крупным железнодорожным узлом, с портом Усть-Луга. Эта железнодорожная ветка существовала в первой половине XX века, но была разрушена на ключевых участках во время Великой Отечественной войны и не восстанавливалась. Многие участки были демонтированы.
Дрозденко пояснил, что эта ветка будет использоваться в основном для грузовых перевозок, а не для пассажирских.
«Это в основном грузовые перевозки, мы ведем переговоры с РЖД и готовы делать концессию - у нас партнерами выступают портовики Усть-Луги, потому что объем грузов растет, они рассчитывают, что у них через три года будет не хватать 50 млн тонн для провозки. Этот ход может на первом этапе провести 15 млн тонн, плюс потом еще 15 млн тонн», - отметил он.
Губернатор считает, что восстановление этой железной дороги важно для перенаправления части грузов, потому что существующие пути к портам перегружены. По его мнению, эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Дрозденко сообщил, что уже получено предварительное согласие на реализацию проекта на федеральном уровне. «Сейчас и со стороны РЖД, и со стороны федералов мы предварительное согласие получили, по крайней мере, мы уже двигаемся на второй этап - это уже разработка технико-экономического обоснования», - сказал губернатор.
Проект дороги Псков - Гдов - Сланцы Дрозденко представил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в марте. На заседании подкомиссии Госсовета России по Промышленному экспорту в апреле Дрозденко назвал первоочередными проектами для решения проблемы дефицита железнодорожной портовой инфраструктуры создание железнодорожных коридоров Дмитров - Сонково - Мга и Псков - Гдов - Сланцы, а также организацию грузового хода по ОЖД, строительство Юго-Западного обхода Петербурга и Северного захода в Усть-Лугу, пишет ТАСС.