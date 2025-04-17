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Культура

Научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...» открыли в Пушкинском заповеднике

18.04.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали работу научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее». Эти чтения проходят в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе», посвящённого изучению книжных собраний и отдельных изданий, признанных на сегодняшний день книжными памятниками.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, заседание открыла Людмила Беляева, руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника. Она приветствовала как постоянных участников михайловских «книжных съездов», так и тех, кто выступает на ней впервые. Руководитель библиотеки «Михайловского» напомнила, что проводить подобные научные встречи с коллегами из музейных и государственных библиотек —устойчивая, более чем десятилетняя традиция. Впервые чтения «Библиотека в усадьбе» состоялись в 2012 году, конкретизировала Людмила Беляева.

Как и планировалось, работа конференции началась с прямого включения из Российской государственной библиотеки — с доклада «Сводный каталог русской книги 1801—1825 годов как источник сведений о личных библиотеках». Ирина Карпова, кандидат исторических наук, сотрудник Музея книги в знаменитой московской «Ленинке», рассказала о работе над уникальным проектом РГБ, особо подчеркнув, что благодаря этому многотомнику профессионалы могут, например, дополнить биографии исторических персон важными, иногда даже неожиданными деталями и личностными характеристиками, уточнить или даже обнаружить новую информацию об творческих и биографических связях известных людей. Развивая этот свой тезис, Ирина Карпова привела любопытные сведения о лицах из литературного и бытового окружения Пушкина: об актёре императорского Московского театра и студенте Московского университета Николае Павлове, о князе Петре Вяземском, о самой остроумной, интересной женщине галантного века Наталье Загряжской. В настоящее время в РГБ завершают редакторскую работу над пятым томом каталога. Руководитель научной библиотеки «Михайловского» Людмила Беляева заметила, что Пушкинский заповедник располагает лишь тремя первыми томами Сводного каталога, и коллега из «Ленинки» пообещала, что святогорские музейщики непременно получат и недавно увидевшую свет четвёртую книгу.

Сейчас научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжают свою работу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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