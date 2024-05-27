Спорт

Круглый стол проведут в честь 30-летия Великолукской олимпийской академии

Круглый стол «Великолукская олимпийская академия (1994-2024 гг.): путь длиною в 30 лет» состоится сегодня, 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Мероприятие пройдет с участием руководителя отдела по работе с олимпийскими советами и академиями олимпийского комитета России Натальи Пряниковой.

В программе круглого стола:

презентация деятельности Великолукской олимпийской академии (ВЛОА);

выставка научной и научно-методической литературы;

награждение актива ВЛОА;

фотографирование;

интервью СМИ.

Место проведения: ВЛГАФК, корпус 1, 2-й этаж, ауд. 209 (конференц-зал). Начало в 12:00.