Круглый стол проведут в честь 30-летия Великолукской олимпийской академии

Круглый стол «Великолукская олимпийская академия (1994-2024 гг.): путь длиною в 30 лет» состоится сегодня, 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.
Мероприятие пройдет с участием руководителя отдела по работе с олимпийскими советами и академиями олимпийского комитета России Натальи Пряниковой.
В программе круглого стола:
Место проведения: ВЛГАФК, корпус 1, 2-й этаж, ауд. 209 (конференц-зал). Начало в 12:00.