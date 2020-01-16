Происшествия

Житель Палкинского района сознался в фиктивной регистрации жителей Республики Молдовы

В Палкинском районе полиция установила местного жителя, подозреваемого в нарушении миграционного законодательства. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, безработный местный житель 1980 года рождения совершил в апреле 2019 года, в доме в деревне Анашкино.

«Мужчину подозревают в том, что он осуществил фиктивную постановку на миграционный учет 2 граждан Республики Молдова. Местный житель дал признательные показания. По данному факту полицией проводится проверка», - заключили в ведомстве.