Происшествия

Иностранец лишился свободы за незаконное пересечение границы в Невельском районе

За незаконное пересечение границы Российской Федерации в Невельском районе осужден иностранец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В июне пограничники задержали в Невельском районе 25-летнего иностранца, следовавшего из Белоруссии. Молодой человек знал, что въезд в страну ему бессрочно закрыт за совершенное ранее преступление. В 2014 году Преображенский районный суд города Москвы приговорил его к 1,5 годам лишения свободы за кражу в крупном размере.

В ходе дознания и в судебном заседании вина иностранца была полностью доказана. Невельский районный суд учел факт наличия судимости, как обстоятельство, отягчающее наказание за вновь совершенное преступление.

Суд назначил правонарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.