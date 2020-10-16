Происшествия

Мужчина погиб, съехав на автомобиле с обрыва в гдовское озеро

Мужчина погиб, съехав на автомобиле с обрыва в озеро в Гдовском районе. Об этом пишет «Гдовская заря».

Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 октября на озере Велино в Гдовском районе. По имеющейся информации, четыре рыбака-любителя приехали из Пскова на рыбалку в Гдовский район.

Около часа ночи один мужчина решил поехать домой. Он перепутал направление, и автомобиль с обрыва упал в озеро.

Тело погибшего мужчины оказалось заблокировано в автомобиле, который ушел в илистое дно на глубине более 4-х метров.

Как сообщает «Гдовская заря», в настоящий момент тело погибшего рыбака спасатели извлекли из воды.