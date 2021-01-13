Происшествия

Белорус осужден за оскорбление участников суда в Пскове

Псковский городской суд огласил приговор в отношении 38-летнего гражданина Белоруссии, обвиняемого в неуважении к суду - он оскорбил участников судебного разбирательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона

12 мая 2020 года до начала судебного заседания по рассмотрению постановления о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, он в присутствии участников судебного разбирательства неоднократно высказывался в адрес следователя и адвоката в грубой, нецензурной форме, тем самым унизил их честь и достоинство, говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.