Происшествия

Кражу с территории фермы раскрыли полицейские в Дновском районе

Сотрудники полиции раскрыли кражу в Дновском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с территории фермы в деревне Лукомо были похищены различные металлические изделия. Причиненный ущерб составил 21 тысячу рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в краже - ими оказались двое жителей Дновского района 1979 и 1998 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. При обыске похищенное изъято.

А в Невеле, по версии следствия, вечером 1 марта из квартиры дома по улице Гвардейской была совершена кража двух планшетов, двух телефонов, мужских часов, фотоаппарата и зарядного устройства. Причиненный ущерб превысил 14 тысяч рублей. В этой краже подозреваются двое 27-летних безработных, ранее судимых мужчин из Усвят и Невеля. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование. Часть похищенного изъята.

За последние дни полиция также раскрыла кражи имущества на территории Пскова, Псковского, Бежаницкого, Куньинского и Усвятского районов.