Общество

Алеся Михачева награждена медалью министерства обороны России

Директор Центра молодежи и общественных инициатив Пскова, депутат Псковского городской Думы Алеса Михачева награждена медалью Минобороны РФ «За помощь и милосердие», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награждение состоялось во время прибытия тематического поезда Минобороны РФ «Сила в правде» в Псковскую область 6 мая.

Алеся Михачева совершила 19 поездок в Херсонскую, Луганскую область, Белгородскую, Запорожскую области. Ресурсным центром поддержки добровольчества собрано и отправлено более 1800 тонн гуманитарного груза.

Напомним, старт акции «Сила в правде» был дан 23 февраля 2024 года на Киевском вокзале Москвы. В маршруте поезда 67 субъектов России. Состав уже проехал большую часть пути, побывав в Сибири и на дальнем Востоке. Завершит поезд свое путешествие длинною в 34 тыс. километров в Москве 8 мая.

Цель акции — противодействие попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота.