Общество

Акционерное общество «Ветвеник» потеряло квоту по добыче снетка в Чудском озере

Арбитражный суд Псковской области 3 мая расторг договор о закреплении за закрытым акционерным обществом «Ветвеник» доли квоты добычи европейской корюшки (снетка) в Чудском и Теплом озерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Договор был заключен между закрытым акционерным обществом «Ветвеник» и Росрыболовством. Как следует из материалов дела, обществу «Ветвеник» было предоставлено право на вылов снетка в рамках соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах.

По данным государственного рыбохозяйственного реестра, сформированном на основании поданных обществом сведений о добыче водных биоресурсов, с 2017 по 2019 год общество осуществило вылов снетка в объеме менее 50% промышленных (прибрежных) квот, выделенных ему в соответствии с договором.

Согласно условиям спорного договора, он может быть расторгнут до окончания срока его действия в случае, если добыча водных биологических ресурсов осуществляется в течение двух лет подряд в объеме менее 50% промышленных и прибрежных квот.

Федеральное агентство по рыболовству в обоснование своей позиции по спору указывало, что выделенные квоты добычи водных биоресурсов должны осваиваться соответствующими пользователями надлежащим образом, а при их неосвоении – перераспределяться в пользу лиц, осуществляющих такое освоение без нарушений условий заключенных договоров.

В связи с этим Росрыболовство обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском о расторжении договора.