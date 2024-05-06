Общество

Более 10 команд примут участие в «Зарнице 2.0» в Великих Луках

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартует в Великих Луках сегодня, 6 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала консультант отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, член великолукского штаба «Волонтеры Победы», член регионального молодёжного парламента Екатерина Карпенко.

«Зарница будет проходить в двух возрастных категориях - старшая (14-17 лет) и средняя (11-13 лет). Для ребят подготовлено два задания - полоса препятствий и викторина по основам военной службы. В старшей возрастной категории у нас семь команд, в младшей - шесть», - поделилась Екатерина Карпенко.

«Зарница 2.0» пройдет в парке Петровский. «У нас механизм отлажен. Наши военно-патриотические игры всегда проходят здесь (в Петровском парке - ред.)», - добавила Екатерина Карпенко.

Также она рассказала, что «2.0» в названии мероприятия появилось потому, что эта зарница инициирована «Движением первых». В прошлом году была «Зарница», в этом - «Зарница 2.0».