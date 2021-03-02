Происшествия

Пьяного мужчину сняли с «Ласточки» в Псковской области

Пьяного мужчину сняли с поезда «Ласточка» в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 2 марта в местное отделение полиции поступило сообщение о нетрезвом пассажире поезда.

Плюсские полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Как сообщает газета «Плюсский край», пьяный пассажир находился в фирменном поезде «Ласточка», который прибыл на станцию Плюсса в 20.42. По данным издания, мужчина буянил и приставал к проводницам.