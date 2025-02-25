Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали молодых людей по подозрению в краже продуктов

В Пскове росгвардейцы 24 февраля задержали подозреваемых в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 2.00 росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей 2006 и 2007 года рождения, которые пронесли через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка.