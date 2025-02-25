Общество

Рыбу из Белоруссии не пропустили в Россию через госграницу в Псковской области

Четыре центнера рыбы не прошли контроль на госгранице в Псковской области из-за несоблюдения ветеринарных требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Рыба следовала с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

В ходе контрольно-надзорных процедур было установлено, что на партию рыбы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение, а также маркировка, позволяющая идентифицировать товар, содержащая сведения о производителе, сроке реализации, дате производства, стране происхождения и прочие сведения.

Кроме того, зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки рыбы, требующей соблюдения температурного режима при перевозке и хранении: в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение 400 кг рыбы по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Партия рыбы возвращена в Республику Беларусь.