Происшествия

Пскович попался с амфетамином в Петербурге

35-летний житель Пскова попался на распространении амфетамина в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В ночь на 31 марта у автозаправочной станции на 34-м километре внутреннего кольца сотрудники патрульно-постовой службы полиции Красногвардейского района обратили внимание на подозрительного мужчину. Им оказался неработающий житель Пскова. Мужчину, заподозренного в потреблении наркотических средств, доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра в его сумке обнаружили и изъяли прозрачные пакетики, в которых содержалось наркотическое средство - амфетамин массой 965 граммов.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.