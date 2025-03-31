Общество

Умер французский режиссер Ив Буассе

Французский кинорежиссер Ив Буассе, известный политически активным творчеством, скончался в возрасте 86 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кинематографиста.

По словам близких, Буассе умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре.

Его самый известный фильм «Это случилось в праздник» (1975), основанный на расистских убийствах в Марселе, получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

Буассе также снял политический детектив «Похищение в Париже» (1972) и триллер «Цена риска» (1983), который телеканал BFMTV называет «культовым». Действие фильма происходит во Франции альтернативной реальности и основано на рассказе Роберта Шекли, пишет РИА Новости.