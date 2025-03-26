Общество

Microsoft заменяет знаменитый синий «экран смерти» на зеленый

Корпорация Microsoft объявила об изменениях в интерфейсе операционной системы Windows 11, касающихся отображения сообщений о сбоях. Знаменитый синий «экран смерти» (BSoD), который появлялся при критических ошибках системы, теперь заменяется зеленым экраном. Обновленный дизайн призван соответствовать современным принципам интерфейса Windows 11 и ускорить процесс восстановления системы после сбоев.

Изображение: Microsoft

«Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11 и отвечает нашей главной цели — максимально быстро возвращать пользователям доступ [к их компьютеру]», — говорится в публикации, посвященной бета-версии 24H2 Windows 11.

В обновленном зеленом интерфейсе, размещенном в блоге Microsoft, нет грустного смайлика и QR-кода, которые ранее сопровождали сообщения об ошибке системы.

Впервые синий «экран смерти» появился как инструмент операционной системы Windows 3.0 в 1990 году, позволявший системным администраторам диагностировать неисправности оборудования и памяти компьютера. Windows 11 была представлена в 2021 году. Изначально планировалось заменить синий «экран смерти» на черный.