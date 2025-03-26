Общество

В РФ запускают новые программы по созданию сельхозтехники и ветлекарств

Правительство России дополнит Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства двумя новыми подпрограммами, они нацелены на создание отечественной техники и ветеринарных лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Президент особо подчеркивал важность наращивания научно-технологического потенциала агропромышленного комплекса. Правительством подготовлены корректировки в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Ее состав будет расширен по двум направлениям», - сказал он.

В первую очередь речь идет о создании и внедрении современной техники и оборудования для агропромышленного комплекса. «Это позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков и улучшить качество сельхозпродукции», - пояснил глава кабмина.

Второе направление - увеличение выпуска отечественных лекарств для ветеринарного применения. Мишустин попросил профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева доложить, как идет работа, пишет ТАСС.

«Нужно, чтобы все эти проекты как можно скорее вышли в серию и были масштабированы, а также стали доступны покупателям. Это, уверен, положительно скажется в том числе на динамике сельскохозяйственного машиностроения и на животноводстве. Просьба держать вопрос на личном контроле», - заключил премьер, выслушав доклад.