Происшествия

Азартная игра с жертвой

Не покидают ленту новостей заголовки про обманутых псковичей. Потеря денег при переводе на «безопасный счет», во время покупок и продаж в интернете, звонки с предложениями «компенсаций» за потраченное в магазинах и выплаченное налогами, якобы выигрыши в конкурсе - самые распространенные сейчас схемы. Какие приемы используют мошенники в общении, кто наиболее вероятно может стать жертвой, чем «развод» похож на азартные игры и как можно защитить свои кровные - в интервью с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии ПсковГУ Дианой Грибановой.

- Диана Ярославовна, жители Псковской области по-прежнему регулярно попадаются в лапы дистанционных мошенников. Почему, несмотря на обилие информации, жертвы, как зомбированные, исполняют все команды преступников?

- Давайте для начала поговорим о том, что делают мошенники. Конечно, такие люди - хорошие психологи. Но все-таки односторонние. Свое преступление они строят на правильной коммуникации, стараясь втереться в доверие. Способов для этого сейчас становится все больше из-за развитой информационной среды. Сужу по собственному опыту: звонят и обращаются не только по имени, но и по отчеству. Его нетрудно узнать, зайдя на страницы в соцсетях, и преступники это делают. Вызвать у человека доверие, назвав его по фамилии, имени и отчеству - простая задача. Самый сладкий звук для человека - собственное имя, так писал Карнеги.

Преступники тщательно выбирают время для звонка. Мне едва ли не каждый день в восемь утра звонят с одного и того же номера. Расчет на то, что человек не очень проснулся, занят другими делами. В обед суетишься, стараешься за отведенный час что-то успеть. Или вечером - стоишь в пробке, спешишь в магазин. Время стараются подобрать суетливое, когда жертве нужно распределять внимание, а это задача сложная.

Диана Грибанова.

Или расчет на социально уязвимые группы, вроде пенсионеров. О деньгах они пекутся поболее, чем молодые люди. Привычка копить на «черный день» выражена ярче, а потерять деньги для пожилых людей - перспектива тревожная и опасная. Напугать бабушек и дедушек очень просто.

Другой прием - чувство вины. «Ты пользовался своей картой? Наверно, пин-код рукой не закрывал? А теперь по карте идет движение». Мне так звонили несколько раз, не сразу поняла, что происходит. Номера высвечиваются московские или на 800-, то есть могли звонить из магазина или из банка, что вызывает доверие. Мошенники строят тактику воздействия на обвинениях: ты плохо следишь за деньгами, ты не можешь отвечать за себя, ты не очень компетентен. А мы твои спасатели. Сейчас быстренько твою самооценку поднимем. Чувство вины - одно из самых тяжелых, с ним человеку сложно справляться, резко падает самоуважение.

71 млн рублей за прошлый год потеряли в Псковской области жертвы мошенников, до данным полиции.

- У жертвы может быть обобщенный портрет? То есть можно ли сказать, что определенный человек скорее станет потерпевшим?

- Есть термин в криминологии - виктимность. Это свойство, которое меньше зависит от внешних обстоятельств, а является устойчивым личностным. В первую очередь, виктимные люди обладают высокой тревожностью. Не ситуативной, какая у всех бывает - они в напряженном состоянии находятся всегда. Эти люди достаточно чувствительны, у них много стереотипных представлений, малоподвижная психика. Им сложно оперативно анализировать ситуацию и принимать какие-либо решения. Имеют низкую самооценку.

Единственный способ избавиться от тревоги - снизить степень неопределенности. Злоумышленники разговаривают быстро, загоняют человека в угол и предлагают сразу способы спастись. На это жертвы покупаются.

Плюс, в нашем обществе огромное количество культурных особенностей: подчинение авторитету, с детства звучащий призыв слушать старших и людей в форме. Детей учат, что агрессию проявлять в отношении представителей власти не надо, активность - не самая поощряемая вещь. «Знай свои рамки». Во взрослом возрасте это становится нормой реагирования. Современные дети этому сильнее сопротивляются, а старшему поколению трудно. Накладывается сильно изменившаяся действительность, которая не дает адаптироваться. На этом можно играть.

- Бывает, карточки чистят, обещая какие-то блага. Все мы знаем поговорку про бесплатный сыр, однако актуальности она не теряет, мышеловка раз за разом захлопывается. Здесь какой механизм включается?

- На халяву, как известно, и уксус сладок. Много обмана, связанного с конкурсами в соцсетях. Как я уже говорила, завоевать доверие жертвы просто, у многих в соцсетях размещены посты об участии в конкурсах. Люди хотят получить выигрыш, а теряют деньги. Или продавцам подержанных вещей перекидывают пару сотен и дают несколько минут, чтобы принять решение, мол, иначе уйдем к другому. Срабатывает момент нехватки времени: бегом принимай решение, иначе ты этого не получишь.

Отмечу, что это не на каждом человеке работает. Из ста купятся два. Вроде как, не массово, но эти два человека пострадают.

- Понятна паника «в моменте». Но есть случаи, когда жертву «доят» несколько дней или даже месяцев. Чем можно объяснить подобную слепоту?

- Во всем мире зависимых людей огромное множество. То, о чем вы говорите, похоже на игровую зависимость: если выигрыш один раз был, то есть вероятность, что случится еще раз. Длительное общение с мошенниками - тоже своего рода азартная игра. Мошенники, подкинув небольшие деньги, могут долго заставлять играть. Есть термин гемблинг - патологическая склонность к азартным играм. Все время впереди надежда, что вот-вот случится крупный выигрыш.

- Можно ли как-то подготовиться ко встрече с мошенниками? Что нужно запомнить в «мирное» время, чтобы в решающую минуту действовать разумно?

- Не существует каких-то сверхъестественных способов. Первое - пауза. Сказать в трубку: «Спасибо, мне нужно время подумать». Второй момент — перейти в наступление: откуда у вас мой телефон, где вы взяли мои данные. Нападение - лучшая защита. Если что-то предлагают, скажите, нет времени, дальше разговаривать не буду, мне ваше предложение неинтересно. Нужно будет, сам схожу в банк. Когда пугают проблемами со счетом, уводом средств, стоит тоже класть трубку и самостоятельно звонить на те телефоны, что указаны на карточках и банкоматах. А старших родственников нужно настроить, чтобы всегда звонили за советом, ничего самостоятельно не предпринимали. Советы банальные, но других в этой ситуации давать невозможное.

Беседовала Юлия Магера