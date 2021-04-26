Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Уникальная разработка Nordman
Камбэк Брячака
Модно и практично
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
 
 
 
ещё Происшествия 26.04.2021 10:000 Азартная игра с жертвой 26.04.2021 10:000 Азартная игра с жертвой 26.04.2021 09:310 Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе 25.04.2021 14:211 В Мальской долине местные жители остановили пожар 25.04.2021 11:530 В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении 25.04.2021 10:160 Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:278 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Азартная игра с жертвой

26.04.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Не покидают ленту новостей заголовки про обманутых псковичей. Потеря денег при переводе на «безопасный счет», во время покупок и продаж в интернете, звонки с предложениями «компенсаций» за потраченное в магазинах и выплаченное налогами, якобы выигрыши в конкурсе - самые распространенные сейчас схемы. Какие приемы используют мошенники в общении, кто наиболее вероятно может стать жертвой, чем «развод» похож на азартные игры и как можно защитить свои кровные - в интервью с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии ПсковГУ Дианой Грибановой.

 

- Диана Ярославовна, жители Псковской области по-прежнему регулярно попадаются в лапы дистанционных мошенников. Почему, несмотря на обилие информации, жертвы, как зомбированные, исполняют все команды преступников?

- Давайте для начала поговорим о том, что делают мошенники. Конечно, такие люди - хорошие психологи. Но все-таки односторонние. Свое преступление они строят на правильной коммуникации, стараясь втереться в доверие. Способов для этого сейчас становится все больше из-за развитой информационной среды. Сужу по собственному опыту: звонят и обращаются не только по имени, но и по отчеству. Его нетрудно узнать, зайдя на страницы в соцсетях, и преступники это делают. Вызвать у человека доверие, назвав его по фамилии, имени и отчеству - простая задача. Самый сладкий звук для человека - собственное имя, так писал Карнеги.

Преступники тщательно выбирают время для звонка. Мне едва ли не каждый день в восемь утра звонят с одного и того же номера. Расчет на то, что человек не очень проснулся, занят другими делами. В обед суетишься, стараешься за отведенный час что-то успеть. Или вечером - стоишь в пробке, спешишь в магазин. Время стараются подобрать суетливое, когда жертве нужно распределять внимание, а это задача сложная.

Диана Грибанова.

Или расчет на социально уязвимые группы, вроде пенсионеров. О деньгах они пекутся поболее, чем молодые люди. Привычка копить на «черный день» выражена ярче, а потерять деньги для пожилых людей - перспектива тревожная и опасная. Напугать бабушек и дедушек очень просто.

Другой прием - чувство вины. «Ты пользовался своей картой? Наверно, пин-код рукой не закрывал? А теперь по карте идет движение». Мне так звонили несколько раз, не сразу поняла, что происходит. Номера высвечиваются московские или на 800-, то есть могли звонить из магазина или из банка, что вызывает доверие. Мошенники строят тактику воздействия на обвинениях: ты плохо следишь за деньгами, ты не можешь отвечать за себя, ты не очень компетентен. А мы твои спасатели. Сейчас быстренько твою самооценку поднимем. Чувство вины - одно из самых тяжелых, с ним человеку сложно справляться, резко падает самоуважение.

71 млн рублей за прошлый год потеряли в Псковской области жертвы мошенников, до данным полиции.

- У жертвы может быть обобщенный портрет? То есть можно ли сказать, что определенный человек скорее станет потерпевшим?

- Есть термин в криминологии - виктимность. Это свойство, которое меньше зависит от внешних обстоятельств, а является устойчивым личностным. В первую очередь, виктимные люди обладают высокой тревожностью. Не ситуативной, какая у всех бывает - они в напряженном состоянии находятся всегда. Эти люди достаточно чувствительны, у них много стереотипных представлений, малоподвижная психика. Им сложно оперативно анализировать ситуацию и принимать какие-либо решения. Имеют низкую самооценку.

Единственный способ избавиться от тревоги - снизить степень неопределенности. Злоумышленники разговаривают быстро, загоняют человека в угол и предлагают сразу способы спастись. На это жертвы покупаются.

Плюс, в нашем обществе огромное количество культурных особенностей: подчинение авторитету, с детства звучащий призыв слушать старших и людей в форме. Детей учат, что агрессию проявлять в отношении представителей власти не надо, активность - не самая поощряемая вещь. «Знай свои рамки». Во взрослом возрасте это становится нормой реагирования. Современные дети этому сильнее сопротивляются, а старшему поколению трудно. Накладывается сильно изменившаяся действительность, которая не дает адаптироваться. На этом можно играть.

- Бывает, карточки чистят, обещая какие-то блага. Все мы знаем поговорку про бесплатный сыр, однако актуальности она не теряет, мышеловка раз за разом захлопывается. Здесь какой механизм включается?

- На халяву, как известно, и уксус сладок. Много обмана, связанного с конкурсами в соцсетях. Как я уже говорила, завоевать доверие жертвы просто, у многих в соцсетях размещены посты об участии в конкурсах. Люди хотят получить выигрыш, а теряют деньги. Или продавцам подержанных вещей перекидывают пару сотен и дают несколько минут, чтобы принять решение, мол, иначе уйдем к другому. Срабатывает момент нехватки времени: бегом принимай решение, иначе ты этого не получишь.

Отмечу, что это не на каждом человеке работает. Из ста купятся два. Вроде как, не массово, но эти два человека пострадают.

- Понятна паника «в моменте». Но есть случаи, когда жертву «доят» несколько дней или даже месяцев. Чем можно объяснить подобную слепоту?

- Во всем мире зависимых людей огромное множество. То, о чем вы говорите, похоже на игровую зависимость: если выигрыш один раз был, то есть вероятность, что случится еще раз. Длительное общение с мошенниками - тоже своего рода азартная игра. Мошенники, подкинув небольшие деньги, могут долго заставлять играть. Есть термин гемблинг - патологическая склонность к азартным играм. Все время впереди надежда, что вот-вот случится крупный выигрыш.

- Можно ли как-то подготовиться ко встрече с мошенниками? Что нужно запомнить в «мирное» время, чтобы в решающую минуту действовать разумно?

- Не существует каких-то сверхъестественных способов. Первое - пауза. Сказать в трубку: «Спасибо, мне нужно время подумать». Второй момент — перейти в наступление: откуда у вас мой телефон, где вы взяли мои данные. Нападение - лучшая защита. Если что-то предлагают, скажите, нет времени, дальше разговаривать не буду, мне ваше предложение неинтересно. Нужно будет, сам схожу в банк. Когда пугают проблемами со счетом, уводом средств, стоит тоже класть трубку и самостоятельно звонить на те телефоны, что указаны на карточках и банкоматах. А старших родственников нужно настроить, чтобы всегда звонили за советом, ничего самостоятельно не предпринимали. Советы банальные, но других в этой ситуации давать невозможное.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #мошенники #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 732 человека
26.04.2021, 10:000 Азартная игра с жертвой 26.04.2021, 09:400 Фотофакт: Дерево упало на дорогу в Пскове 26.04.2021, 09:310 Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе 26.04.2021, 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей
26.04.2021, 09:041 В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов 26.04.2021, 08:520 Псковская область занимает 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов 26.04.2021, 08:360 Исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС 26.04.2021, 08:220 Названы лауреаты премии «Оскар»
26.04.2021, 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19 26.04.2021, 07:544 Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче 26.04.2021, 07:350 Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм 26.04.2021, 07:180 Россияне назвали необходимую для достойной жизни зарплату
26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан 25.04.2021, 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 25.04.2021, 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021, 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности
25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах 25.04.2021, 21:023 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:393 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V» 25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков»
25.04.2021, 19:545 Финансист рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей 25.04.2021, 19:350 В начале мая россиян ждет прохладная погода 25.04.2021, 19:160 Магазин Sushi Room принял участие в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 18:570 К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах
25.04.2021, 18:390 Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая 25.04.2021, 18:180 Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили 25.04.2021, 17:566 Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 90-е 25.04.2021, 17:370 Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 26 апреля
25.04.2021, 17:1816 В России проверят школьные учебники после слов Путина 25.04.2021, 16:571 Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» 25.04.2021, 16:366 «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов 25.04.2021, 16:150 В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара
25.04.2021, 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском» 25.04.2021, 15:346 Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении 25.04.2021, 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки 25.04.2021, 14:434 Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
25.04.2021, 14:211 В Мальской долине местные жители остановили пожар 25.04.2021, 14:001 Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину 25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника 25.04.2021, 13:141 Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова
25.04.2021, 12:531 Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове 25.04.2021, 12:309 Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом 25.04.2021, 12:111 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем 25.04.2021, 11:530 В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении
25.04.2021, 11:341 Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.04.2021, 11:110 Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии 25.04.2021, 10:445 В Псковской области разработают регламент проведения майских праздников 25.04.2021, 10:413 Минздрав планирует признать болезнью зависимость от компьютерных игр
25.04.2021, 10:220 Губернатор призвал поддержать туротрасль Псковской области 25.04.2021, 10:160 Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе 25.04.2021, 10:024 Михаил Ведерников рассказал, сколько Псковская область платит по коммерческим кредитам 25.04.2021, 09:545 Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
25.04.2021, 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 25.04.2021, 09:120 Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 25.04.2021, 08:551 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил 24.04.2021, 23:453 На территории у монумента «Ледовое побоище» в Пскове посадили 14 новых деревьев
24.04.2021, 23:300 Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством 24.04.2021, 23:150 В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына 24.04.2021, 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:588 Глава управления ФСИН убит в Забайкалье
24.04.2021, 22:527 Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ 24.04.2021, 22:450 Безработный великолучанин обокрал дачу пенсионерки из Тверской области 24.04.2021, 22:304 Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове 24.04.2021, 22:180 Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков»
24.04.2021, 22:042 Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове 24.04.2021, 22:001 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту 24.04.2021, 21:485 Любимый город может стать комфортным 24.04.2021, 21:432 Из-за любителей шашлыка прихожанам псковского храма пришлось повторно проводить субботник
24.04.2021, 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове 24.04.2021, 21:241 Фотофакт: Аварийная трибуна демонтирована на стадионе «Электрон» в Пскове 24.04.2021, 21:090 Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище 24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом
24.04.2021, 20:332 Три субботника провели сегодня в Великих Луках 24.04.2021, 20:160 Спортсмены из псковского клуба воркаута сдали нормативы ГТО 24.04.2021, 19:570 Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора 24.04.2021, 19:400 В Псковской области полиция обеспечит охрану правопорядка на Вербное воскресенье
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.