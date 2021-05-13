Происшествия

Житель Острова наказан за ношение огнестрельного оружия

Жителя города Остров привлекли к уголовной ответственности за незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Из неустановленного места 3 июня прошлого года мужчина извлек одноствольное охотничье ружье. Самодельное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе огнестрельного гладкоствольного оружия «ИЖ-К» 16 калибра, подсудимый носил с собой на 331 км Октябрьской железной дороги Островского района. При этом он был осведомлен о том, что в конструкцию оружия внесены самодельные изменения.

Виновным себя по предъявленному обвинению мужчина не признал, указывая на то, что нашел ружье в лесополосе и оно не являлось нарезным.

Суд признал жителя города Острова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года с возложением на это время ряда обязанностей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.