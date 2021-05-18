Происшествия

Пушкиногорец отправится в колонию за призыв взорвать телецентр «Останкино»

Жителя поселка Пушкинские Горы привлекли к уголовной ответственности за публичные призывы к экстремистской деятельности, применение насилия в отношении представителя власти, незаконное хранение оружия и боеприпасов и призыв к массовым беспорядкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: ostankino.ru

Мужчина размещал в интернете видеоролики, содержащие призывы к насилию, экстремистской деятельности, в том числе уничтожению телецентра «Останкино» в Москве путем его подрыва. Пушкиногорца задержали в ходе проведения несанкционированного митинга. При обыске по его месту жительства обнаружили незаконно хранящееся огнестрельное нарезное оружие и патроны к нему.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.