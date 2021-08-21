Происшествия

30 взрывоопасных предметов обнаружили в Псковской области за три дня

Несколько взрывоопасных предметов обнаружили в Псковской области 20-22 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 20 августа группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук на улице Корниенко у дома №6 обнаружила 24 минометные мины калибра 50 мм.

21 августа группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Большие Луки Порховского района идентифицировала ручную гранату Ф-1. В тот же день в деревне Рачево Печорского района найдены 3 артснаряда калибра 75 мм.

А 22 августа псковские спасатели в лесном массиве вблизи СНТ «Весна 80» Псковского района обнаружили снаряд калибра 76 мм. Великолукские спасатели у дома №31 на улице Куньинской в Великих Луках нашли минометную мину 82 мм.