Происшествия

Пилота аэростата осудят в Великих Луках за инцидент с жесткой посадкой

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Псковской области, которого обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

12 июня пилот теплового аэростата совершил полет при неблагоприятных метеоусловиях. Кроме того, полет проходил без соблюдения пассажировместимости и с превышением допустимой массы нагрузки более чем в два раза, что привело к травмированию двух пассажиров.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский районный суд.