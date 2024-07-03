Происшествия

Детскую спортивную школу в Стругокрасненском округе обязали установить систему предупреждения о ЧС

Детско-юношескую спортивная школа в Стругокрасненском муниципальном округе обязали установить систему оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе стругокрасненской прокуратуры.

Вопреки подпункту «д» пункта 24 раздела III Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) Детско-юношеская спортивная школа не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, несмотря на отражение в паспорте безопасности объекта указанного мероприятия как обязательного для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Выявленные нарушения недопустимы, ставят под угрозу жизни и здоровье обучающихся, а также работников учреждения.

С целью устранения выявленных нарушений в Стругокрасненский районный суд в июне направлено исковое заявление об обязании МБОУ ДО «ДЮСШ» установить соответствующую систему в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

