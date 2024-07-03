Происшествия

Пскович совершил провальную попытку украсть спиртное из магазина

Жителю Пскова не удалась попытка похитить спиртное из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области, 5 июля сотрудники вневедомственной охраны задержали 19-летнего жителя города, который совершил хищение из магазина.

Сигнал «тревога» поступил из магазина на улице Яна Фабрициуса около 19 часов. Прибывшие на место росгвардейцы произвели задержание подозреваемого. Теперь по факту хищения проводится проверка.

Отметим, что в процессуальном законодательстве под хищением понимается противоправное завладение чужим имуществом с корыстной целью.