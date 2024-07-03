Происшествия

Злоумышленники вновь взломали аккаунты псковичей на «Госуслугах»

Неизвестные злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний и других организаций обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Пушкиногорского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и Пенсионного фонда. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчета пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.