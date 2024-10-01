Общество

Почти 7 миллионов свежих цветов поступило ко Дню учителя в Псковскую область

В преддверии Дня учителя, который традиционно отмечается в России 5 октября, за текущую неделю государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировано 48 партий срезанных цветов в количестве 6,9 млн штук происхождением из 17 стран мира: Эквадор, Нидерланды, Кения, Колумбия, Италия и другие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Все партии цветов поступили из Латвии и Литвы в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные в Псковской области. Многообразие цветов насчитывало более 16 видов, основными из которых были розы, гвоздики, альстромерии, гипсофилы, хризантемы, лимониумы и ирисы.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей.