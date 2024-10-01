Общество

В школах Псковской области насчитывается почти 6 тысяч учителей

В школах Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2023/2024 учебного года насчитывалось 4 526 учителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Изображение: Псковстат

Большая часть, а именно 90% - женщины. Большинство учителей области — 83% имеют высшее педагогическое образование.



Больше всего в школах педагогов начального образования — 30%. Учителей русского языка и литературы — 13%, иностранных языков — 11%, математики — 9%.



В среднем на одного учителя в общеобразовательных организациях области приходилось 15 учеников.