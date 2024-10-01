Общество

Книгу для семейного чтения презентуют в псковской библиотеке

Библиотека для детей и юношества имени Каверина приглашает принять участие в презентации книги для семейного чтения Надежды Вальнер «К истокам Родины. Господин Псков». Презентация пройдет 8 октября в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова.

Фото: Псковская областная научная библиотека им. В.Я. Курбатова

Встреча пройдет в рамках проекта «Псковские легендарные "скобы” как скрепы семейных ценностей», проект поддерживает правительство Псковской области. Его авторы - Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры».

Художественное оформление книги подготовил заслуженный художник России Валерий Мелещенков, дизайн – художник Игорь Шаймарданов. Детская книга рассчитана на совместное чтение детей и родителей (или педагогов). Она погружает в историческое прошлое Пскова, способствует приобщению к культурному наследию своей малой родины.

«Ждем вас в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина - Октябрьский просп. 7 А, Псков», - добавили в библиотеке.