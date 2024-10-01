Общество

Мошенники обманом получили доступ к аккаунтам «Госуслуг» псковичей

Неизвестные лица обманным путем получили доступ к личным кабинетам псковских пользователей сайта «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пяти пользователям сайта «Госуслуги» из областного центра звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и других организаций. И под предлогами, в частности, продления договоров на оказание услуг связи, замены электросчетчика осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.



К сожалению, за последнее время на территории региона это далеко не единственные случаи такого рода мошеннических проявлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. С учетом складывающейся негативной тенденции полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на ухищрения аферистов, которые могут использовать различные мошеннические схемы для обмана населения.