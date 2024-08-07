Происшествия

Злоумышленники обманули пожилых великолучанок и завладели их деньгами

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

61-летняя великолучанка получила предложение от «сотрудника» финансового холдинга. Под предлогом получения кредита неизвестному удалось выманить 187,7 тысячи рублей. Их женщина оформила в кредит, а после перевела через банковское приложение на счет, который предоставил злоумышленник.

С жительницей Великолукского района, женщиной 1963 года рождения, связался лжесотрудник банка. Пенсионерке предложили пройти опрос и оставить свой отзыв. Женщина перешла по ссылке и ввела коды из смс-сообщений. В результате с ее счета было похищено 86,4 тысячи рублей.

Расследования продолжаются. Выясняются обстоятельства случившегося.