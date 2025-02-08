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В Госдуме заявили, что отмена ЕГЭ должна происходить постепенно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России надо отменять, это может быть сделано постепенно, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Взять сейчас и резко обрубить - это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, - это однозначно. Политическое решение принять и постепенно на него выйти, как было с Болонской системой», - сказал Нилов.

По словам депутата, от ОГЭ и ЕГЭ сегодня остались только названия, поскольку система прошла через большое количество изменений. Он считает, что «раздражающую» аббревиатуру ЕГЭ следует изменить.

«Раздражает то, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов, без денег практически невозможно. Ну и другие вытекающие негативные последствия, связанные со сдачей экзамена в неродных стенах. Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали», - пояснил Нилов.

Парламентарий уверен, что рано или поздно Россия выйдет на такую систему, которая возьмет самое лучшее из советского прошлого, а также позитивные моменты, которые дает ЕГЭ.

«Прежде всего - это возможность выбрать несколько вузов дистанционно, возможность приехать поступать», - уточнил он.

По мнению Нилова, каждый год будут наблюдаться эволюционные изменения в системе ЕГЭ, и рано или поздно они станут более конструктивными, пишут РИА Новости.