Происшествия

Себежанин ответит в суде за открытое похищение суши

22-летний житель Себежского района обвиняется в совершении двух краж из магазинов на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

6 июня около 9.00 молодой человек, находясь в пабе на улице Яна Фабрициуса, взял с торговых стеллажей бутылку коньяка и лимонад, после чего направился к выходу из кафе. На призыв продавца вернуть похищенное вор убежал.

Пскович не остановился. По пути следования к месту временного проживания он зашел еще в один магазин, где также открыто с прилавка магазина похитил набор суши и две пачки сигарет.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает лишение свободы до 4 лет.