Общество

День образования Следственного комитета Российской Федерации отмечают 15 января

В 2011 году 15 января вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в российский календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ.

Как было указано в пояснительной записке к законопроекту, создание Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст условия для более эффективной работы как прокуратуры, так и следственных органов.

Идея отделить следственное ведомство от других государственных структур не нова. Впервые её предложил Пётр I в ходе судебной реформы, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство.

В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы — майорские следственные канцелярии. Они подчинялись непосредственно Петру I и занимались делами о наиболее серьёзных преступлениях, таких как взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги и мошенничество.

Эти следственные органы, не зависящие от других государственных структур, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных чиновников. Например, в начале XVIII века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов.

Однако после смерти Петра I независимые следственные органы были упразднены, а предварительное следствие стало рассматриваться как обычная процессуальная процедура досудебного производства. С 1723 по 1860 год расследованием преступлений занимались неспециализированные органы: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды и управы благочиния. Так в России сложилась административная модель организации следственного аппарата, пишет calend.ru.

В XIX веке стали очевидны недостатки такой системы, главным из которых был рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия, но возврат к петровской модели даже не рассматривался. В итоге было решено вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следователя.

Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После революции 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию инструментом классовой борьбы.

В 1927 году в Московской губернии судебных следователей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928 году коллегия Наркомата юстиции решила передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. А в 1929 году военные следователи также перешли в подчинение военной прокуратуры.

В 1938–1939 годах следственные подразделения были созданы также в органах госбезопасности и милиции, которые в то время подчинялись НКВД СССР. В 1963 году следственные органы появились и в Министерстве охраны общественного порядка (позже переименованном в Министерство внутренних дел).

В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно независимым ведомством, но всё ещё входил в систему органов прокуратуры.

Закон 2011 года вернул развитие следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и другие полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода «день независимости». В любом случае, это хороший повод подвести итоги работы и отметить достижения ведомства.