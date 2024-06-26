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В России и мире

Президент Южной Кореи арестован за мятеж

15.01.2025 10:45|ПсковКомментариев: 0

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, сообщило агентство Ренхап.

«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом», — говорится в публикации.

Колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находился Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и направилась в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать «кровопролития», и отказался признать законность расследования, пишет РИА Новости

Ранее следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию.

Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.

Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной.

Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.

Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.

Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.

После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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