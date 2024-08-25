Происшествия

В псковской деревне Родина горел дом

Три техногенных пожара произошли в Псковской области 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар случился в деревне Родина Псковского района на улице Набережная. Спасательной службе сообщили о возгорании в 17:10. Огнем была повреждена кровля нежилого дома. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В результате работы пожарным удалось предотвратить возгорание жилого дома. К тушению привлекались одиннадцать человек личного состава и три единицы техники.

Второй пожар произошёл в Невельском округе в деревне Иваново, огонь уничтожил кровлю хозяйственной постройки по всей площади. В 13:29 спасательной службе стало известно о возгорании, на место выехали шесть человек личного состава и две единицы техники. Предположительной причиной появления огня стало короткое замыкание в чердачном помещении.

Третий пожар случился в Острове на улице Фестивальной. В 17:31 стало сгорела хозяйственная постройка. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. С огнем боролись пять человек личного состава и две единицы техники. Во всех случаях пострадавших нет.