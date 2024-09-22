Происшествия

Мошенники в очередной раз получили доступ к «Госуслугам» псковичей

Злоумышленники обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни пяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда, а также других организаций. И под предлогами перерасчета пенсий, замены электросчетчиков, получения заказных писем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Выясняется, что они предоставили мошенникам свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. В ходе расследования возбужденных уголовных дел уточняются все обстоятельства произошедшего.