Происшествия

Три человека спасены при возгорании жилого дома в Великих Луках

Жилой дом, в котором проживали три семьи, загорелся 8 октября на улице Карцева в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:03. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Пожарные оперативно справились с огнем, спасли три человека (в том числе двух детей) и защитили от огня 2/3 дома. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов МЧС и три единицы техники.

В 13:37 того же дня в деревне Загребица Опочецкого муниципального округа тушили пожар в нежилом доме. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Для ликвидации огня привлекли шесть специалистов и две единицы техники.