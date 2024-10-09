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Сотрудницу почты осудили за незаконное использование личных данных псковича

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность начальника отделения почтовой связи в Псковском районе Псковского почтамта УФПС Псковской области, женщину осудили за незаконное использование личных данных гражданина для открытия сберегательного счета в банке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФСБ России по Псковской области.

Установлено, что сотрудница, являясь по совместительству агентом одного из банков, с целью выполнения плана по оформлению сберегательных счетов и желая получить премию, без личного присутствия гражданина с использованием его паспортных данных открыла сберегательный счёт на его имя и активировала банковскую карту.

Свою вину гражданка полностью признала.

Псковский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, правил доступа к указанным информации и информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, с использованием своего служебного положения).

Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.