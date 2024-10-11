Общество

Александр Козловский рассказал, когда покупателю нужно предоставлять персональные данные

Продавцы и владельцы сайтов не имеют права запрашивать персональные данные покупателя в обмен на информацию о товаре. По закону потребитель делится личными сведениями добровольно. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле не поддержал одну из новелл законопроекта об особенностях обработки персональных данных, которая запрещает продавцам ограничивать доступ людей к информации о товарах без предоставления персональных данных. Комитет считает это регулирование избыточным и требует более комплексного подхода. По словам Козловского, предлагаемые изменения не подходят по содержанию и смыслу статьи 10 закона РФ №2300-1. И согласно российскому законодательству, потребитель не обязан предоставлять свои персональные данные, дополнил он. Но для того, чтобы получить товар, заказанный из-за рубежа, он должен передать их курьерской службе. Сведений только об одних заказанных товарах будет недостаточно.

«Вместе с тем законодательство обязывает продавца своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, работах и услугах вне зависимости от каких-либо условий. Это прямая обязанность продавца. Эти сведения призваны помочь покупателю сделать выбор: покупать или не покупать товар», — указал депутат.

Козловский напомнил, что за непредоставление покупателю полной и достоверной информации о товаре грозит административный штраф: для должностных лиц он составляет от 500 до 1000 рублей, а для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Злоупотребления чаще происходят в сфере онлайн-торговли, добавил парламентарий. Владельцы сайтов, которые никак не связанны с коммерцией, для доступа к своему ресурсу запрашивают персональные данные. Собранные личные сведения могут быть переданы третьим лицам и использованы против покупателей, что незаконно, подчеркнул Козловский.

Законопроект об установлении особенностей обработки персональных данных в июле в палату внесла группа законодателей, среди которых сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Ответственным за проект закона назначен комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, соисполнителем — комитет Госдумы по промышленности и торговле.