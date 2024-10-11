Общество

В великолукском филиале онкодиспансера внедрили инновационную методику

В Великолукском филиале Псковского областного клинического онкологического диспансера введена в действие инновационная методика, позволяющая определять сигнальные лимфоузлы при опухолях кожи и раке молочных желез. Эта процедура значительно улучшает качество хирургического вмешательства и снижает травматичность для пациентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Методика позволяет во время операции выявить сигнальный лимфоузел — первый на пути метастазирования опухоли — и удалить его, что минимизирует объем вмешательства. Ранее пациенты подвергались профилактической лимфаденэктомии, которая значительно увеличивала риск осложнений и ухудшала качество жизни.

Ключевым фактором успешного внедрения данной методики стало приобретение гамма-детектора. Он позволяет после предварительного введения специального фармпрепарата точно обнаруживать сигнальный лимфоузел во время хирургической операции.

Ранее сообщалось, что в стенах Псковского областного клинического онкологического диспансера впервые была выполнена уникальная операция - тотальная экстирпация пищевода с формированием соустья на шее (операция МакКеона).

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В профильном комитете добавили, что уникальные и сложные операции в Псковской области помогают проводить новое современное оборудование и методики лечения. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».