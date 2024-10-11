Общество

Ливень надвигается на Псковскую область

Сильный дождь ожидается на территории Псковской области 11 и 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня во второй половине дня и ночью 12 октября местами по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам области ожидается сильный дождь», - сообщили в МЧС.

Псковичам и гостям региона рекомендуют быть осторожными за рулем; снизить скорость и отказаться от маневров; при нахождении на улице соблюдать осторожность, быть внимательными на переходах; отложить поход в лес и выход на воду.