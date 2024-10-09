Происшествия

Два жилых дома спасли от огня при пожарах в Псковской области

Сажа в дымоходе горела в жилом доме на улице Смольной в Бежаницах 10 октября. Вероятная причина — нарушение правил безопасности при использовании печи. Пожарные спасли одного человека и жилой дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В этот же день хозяйственная постройка загорелась в деревне Любовец Псковского района, о пожаре стало известно в 17:56.

Предполагается, что причиной стало нарушение пожарной безопасности при установке печи. Пожарные успели спасти жилой дом и саму постройку.