Общество

Маммолог перечислил находящиеся в зоне риска по раку груди группы населения

Риск развития рака молочной железы высокий у пациентов с отягощенным семейным анамнезом, рассказал в интервью «Известиям» заместитель главного врача Московского клинического научного центра онкологии имени А.С. Логинова Гурами Кветенадзе.

«То есть у тех, у кого в роду были онкологические заболевания», — уточнил врач.

Также, по его словам, в группе риска по раку груди находятся пациенты, у которых выявлены генетические мутации в генах BRCA1 и BRCA2, влияющие на образование рака молочной железы и рака яичников.

«Их организм уже при рождении был запрограммирован на то, что в течении жизни проявится онкологическое заболевание», — подчеркнул он.

Гурами Кветенадзе уточнил, что 30% случаев впервые выявленного рака молочной железы носит наследственный характер.

Также, по словам врача, высок риск развития рака молочной железы у женщин зрелого возраста — 50 лет и старше.

Маммолог рекомендовал с 40 лет раз в два года делать маммографию и ультразвуковое исследование. А по достижении 50 лет — проходить эти обследования раз в год, пишут «Известия».

При этом он отметил, что, если пациент находится в группе риска, для него подбирается индивидуальная программа наблюдения, позволяющая своевременно выявить заболевание и успешно его вылечить