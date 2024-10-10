Общество

В Пскове объявлен набор на курсы по работе с маркетплейсами, интернет-маркетингу и веб-разработке

Образовательный проект аккредитованного Минцифры IT-агентства CoffeeStudio — КофеШкола — объявляет о начале набора на очные курсы по направлениям «Менеджер маркетплейсов», «Специалист по интернет-маркетингу» и «Frontend-разработка».

Продолжительность курсов составляет от 5 до 12 месяцев. По окончании студенты получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Почему CoffeeStudio?

20 лет на IT-рынке Пскова,

единственный в Пскове сертифицированный партнер Яндекса,

создано более 1 000 сайтов, более 15 000 рекламных кампаний,

преподаватели - лучшие специалисты CoffeeStudio,

государственная образовательная лицензия.

Курс «Менеджер по работе с маркетплейсами» (7 месяцев)

Это курс для тех, кто хочет научиться организации продаж на маркетплейсах, углубить свои знания или найти работу в этой сфере. Слушатели освоят все основные этапы от регистрации продавца в сервисах до нюансов продвижения товаров и аналитики эффективности рекламных кампаний, получат знания, которые позволят им самостоятельно готовить контент для карточек товаров.

Особенность курса: обучение включает в себя практику в кабинете продавца для закрепления навыков на реальных задачах.

Специалист по интернет-маркетингу (5 месяцев)

Студенты изучают SEO, SMM, таргет, контекстную рекламу, e-mail маркетинг и Telegram, нейросети, продвижение на маркетплейсах и Avito, маркировку рекламы и другие аспекты интернет-маркетинга. Обучение анализу данных веб-аналитики и принятию стратегических решений о развитии бизнеса в интернете.

Frontend-разработка (12 месяцев)

На курсе студенты научатся основам HTML, CSS, JavaScript, работе с Git и фреймворком Vue для создания современных сайтов и веб-приложений. Курс состоит из двух модулей: базового и продвинутого. Студентов, у кого уже есть начальные знания, примут сразу на второй модуль. Обучающиеся проходят практику на реальных проектах.

Все студенты могут пройти стажировку в CoffeeStudio, а лучшим студентам предоставляется возможность трудоустройства.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8112) 46 00 10 и +7 (921) 504 07 23 или на сайте кофешкола.рф.

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